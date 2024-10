Intorno alle 4 di oggi, due auto parcheggiate nel centro storico di Jerzu sono state avvolte dalla fiamme. Le vetture, una Dacia Sandero e una Fiat Seicento, di proprietà rispettivamente di un operaio e una commessa, sono andate completamente distrutte.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lanusei che hanno spento il rogo, bonificato e messo in sicurezza l’area interessata dall’incendio.

Al termine delle operazioni di spegnimento, congiuntamente ai Carabinieri della Compagnia di Jerzu, intervenuti sul luogo, sono state avviate le indagini per risalire alle cause che hanno originato l’evento. Allo stato non si esclude nessuna ipotesi.