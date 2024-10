Un incendio è divampato nella notte, intorno alle 2:00, in una cella del carcere di Bancali a Sassari. A prendere fuoco è stato un materasso incendiato da un detenuto. Una grande nube di fumo ha interessato un’intera sezione del penitenziario: i 31 detenuti presenti sono stati fatti evacuare. Tre agenti sono rimasti intossicati dal fumo dei materassi e dal materiale sparato dagli estintori.

Sono stati momenti di grande tensione e pericolo, gestiti con coraggio e professionalità dai poliziotti penitenziari.

“Lodevole l'operato dei colleghi che, benché in pochi, hanno salvato la vita di tutti, portando i detenuti nel locale passeggi – ha spiegato l’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria -. Nonostante il dottore presente in Istituto gli abbia consigliato di abbandonare il servizio, gli agenti con grande senso di responsabilità lo hanno condotto sino alla fine”.

“Come sempre – sottolinea l’USPP - dobbiamo rilevare che la responsabilità dell'Istituto cade su un Assistente capo lasciato solo davanti a decisioni rilevanti (di notte è difficile reperire comandante e direttore). Si disconoscono le misure che si sarebbero dovute prendere ai sensi della legge 81/08, e si ribadisce la mancanza di personale. Nonostante ciò si continua a far crescere per numeri e qualità il Carcere di Sassari il quale ha il triste vanto di sezioni A.S.2, sezioni circondariali, sezioni femminili, di reclusione, protetti, 41bis, semiliberi e isolamento vanto per i vertici, ma per i poliziotti che sono sempre pochi soprattutto in situazioni critiche come questa”.