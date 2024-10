Questa notte a Tertenia, nel cantiere per la costruzione della nuova Statale 125, in località Luggeras, un incendio, di cui non si esclude l’origine dolosa, ha interessato 3 escavatori e parzialmente un quarto.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco di Lanusei che hanno provveduto a spegnere le fiamme a mettere in sicurezza l’intera area dove si trovavano parcheggiati in totale 9 escavatori.

La ditta proprietaria dei mezzi è risultata essere una società subappaltatrice con sede a Napoli. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Tertenia che hanno avviato le indagini del caso.