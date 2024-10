Questa mattina, intorno alle 6, un incendio si è sviluppato nelle stanze dell'ufficio Affari Generali del Comune di Nuoro, al primo piano del Municipio.

L’allarme è stato lanciato dal personale delle pulizie. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e la situazione potesse peggiorare.

Le origini dell'incendio farebbero propendere per cause accidentali, in quanto lo sviluppo non ha evidenziato il coinvolgimento dell'impianto elettrico.

Accertamenti in corso da parte dei Vigili del fuoco.