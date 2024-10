Momenti di paura si sono vissuti ieri sera ad Assemini a causa di un incendio divampato all’interno di uno scantinato di un’abitazione dove sono andati a fuoco arredi e attrezzature da lavoro.

La sala operativa del 115 ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento della sede centrale. I Vigili del fuoco all'arrivo sul posto si sono addentrati nel locale invaso dal fumo e individuato e spento il rogo, evitando la propagazione delle fiamme all'intera struttura e all'appartamento sovrastante.

L’edificio è stato messo in sicurezza e al termine delle operazioni i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause dell'accaduto.