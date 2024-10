Due persone sono rimaste intossicate a Sinnai a causa del fumo che si è sprigionato all'interno di un'abitazione in seguito a un incendio. Nella casa ha preso fuoco del materiale di accumulo mentre madre e figlio probabilmente dormivano.

Alcuni passanti hanno dato l'allarme e il personale della scuola media lì vicino ha spostato gli studenti dalle aule verso un cortile esterno, mentre il rogo divampava nella casa che si trova sul lato opposto di via Trento.

Sanitari del 118, vigili del fuoco, carabinieri e vigili urbani sono intervenuti tempestivamente soccorrendo le persone che si trovavano all'interno dell'edificio. I due sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti, le loro condizioni non destano preoccupazione.

La casa è stata intanto dichiarata inagibile dai Vigili del fuoco di Cagliari.