All’interno dell’abitazione c’erano anche delle bombole che avrebbero potuto fare danni ingenti. I vigili del fuoco di Serramanna sono intervenuti in un’abitazione nelle vicinanze della strada provinciale 5, vicino a Villagreca a causa di un incendio divampato all’interno. Al momento all’interno della struttura non c’era nessuno. Sono andati a fuoco alcuni elementi d’arredo. Nel corso dell’operazione i pompieri si sono resi conto che dentro casa c’erano due bombole di Gpl, portate immediatamente all’esterno, raffreddate. Una volta domate le fiamme i vigili hanno bonificato e messo in sicurezza l’area. Non sono chiare le cause che hanno generato il rogo.

I vigili del fuoco hanno operato con un'autopompa serbatoio e un’autobotte pompa, per un totale di due automezzi e sette operatori. Sul posto si sono recati anche i carabinieri del comando stazione di Sanluri.