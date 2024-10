Poco prima delle 20 in via Buozzi a Nuoro un incendio si è sviluppato sul balcone di un’abitazione, dove era presente una bombola di gas e varie masserizie.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro che ha estinto le fiamme e messo in sicurezza la casa.

Sono ancora in corso le verifiche per risalire alle cause che hanno dato origine al rogo, anche se gli elementi riscontrati fanno propendere per cause accidentali.

Non si segnalano feriti o danni strutturali.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri .