I Vigili del fuoco del comando di Cagliari sono intervenuti a Sammassi in via Dessì per l'incendio di un’abitazione.

La squadra del Distaccamento "Massimo Casu" di Sanluri, arrivata sul posto, ha evacuato la famiglia dallo stabile estinguendo prontamente l’incendio.

Le fiamme hanno coinvolto diverse stanze dell’abitazione, sulle cause sono ancora in corso gli accertamenti.