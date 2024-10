La squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Arzachena è intervenuta a Cannigione intorno alle ore 10 di oggi, 22 giugno, per l'incendio divampato in una veranda in legno di una villetta, in via La Funtana.

Una volta ultimate le operazioni di spegnimento è stata messa in sicurezza la struttura e la zona circostante, anch’essa interessata dalle fiamme.

Non si segnalano feriti. Le cause sono in fase di accertamento.