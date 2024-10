Un grosso incendio, di cui non si conoscono ancora le cause, è divampato nella tarda serata di ieri in una palazzina di via Pasquale Paoli ad Alghero.

Tre donne sono rimaste intossicate, tra cui una donna di 101 anni.

Non sarebbero in gravi condizioni.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno domato l'incendio evitando che le fiamme creassero ulteriori danni.

(I Vigili del fuoco al termine delle operazioni di specimento dell'incendio)