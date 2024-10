Questa mattina a Nuoro, intorno alle 6.30, un incendio è divampato all’interno di un laboratorio di sartoria in via Spano. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco.

Le rapide operazioni di spegnimento hanno fanno in modo che le fiamme non si propagassero in tutto il locale. Al termine delle operazioni non sono stati segnalati danni strutturali allo stabile, mentre le stoffe e le attrezzature presenti sono state danneggiate dal fumo.

L’incendio sarebbe divampato per cause di natura elettrica.