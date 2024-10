Tragedia sfiorata nella notte a Oliena. Un uomo di 83 anni è stato tratto in salvo dai Vigili del fuoco di Nuoro, intervenuti con una squadra di soccorso a seguito di un incendio sviluppatosi nella sua abitazione in via Icnusa.

Le fiamme si sono sprigionate dalla cantina e in poco tempo il fumo ha invaso tutta l'abitazione.

L’anziano ha tentato la fuga dal portone della casa, risultato però inaccessibile. Si è quindi rifugiato nella terrazza in attesa dei soccorsi.

Gli uomini del 115 giunti sul posto hanno estinto il rogo, tratto in salvo l’83enne e messo in sicurezza l’abitazione.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti i Carabinieri e una ambulanza del 118. Il personale medico ha immediatamente assistito l’anizano a seguito di un principio di intossicazione dovuta ai fumi respirati.

Sono ingenti i danni al vano cantina, dove l'azione delle fiamme ha danneggiato anche alcune porzioni murarie. Nella mattinata verrà effettuato un ulteriore sopralluogo per accertare le cause dell'evento.