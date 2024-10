Un incendio si è sprigionato ieri sera nella cucina della casa di riposo per anziani di Gergei: evacuati i 17 ospiti in carrozzella, che hanno trascorso alcune ore in un ristorante vicino dove sono stati rifocillati. Quando le fiamme sono state domate e la struttura è stata messa in sicurezza gli anziani hanno fatto rientro nelle loro camere.

L'allarme è stato dato dagli operatori della casa di riposo intorno alle 18.

Il tempestivo intervento dei carabinieri della stazione di Gergei e della Compagnia di Isili e dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere l'incendio in tempi rapidi senza ulteriori danni e feriti.