Tragedia a Nuoro. Un uomo di 49 anni, Sergio Nardelli, è morto dopo aver inalato fumi causati da un incendio scoppiato nella sua casa in via Urbino.

Le fiamme sarebbero partite, per cause accidentali, da un caminetto al piano seminterrato della villetta di famiglia e alimentate da un divano. Il fumo sprigionato sarebbe stato fatale per il 49enne che, quando è scoppiato l'incendio, era sulla sua carrozzina, impossibilitato a muoversi. Si è appreso, infatti, che l'uomo era disabile.

La madre, che si trovava in giardino, ha notato il fumo che proveniva dal seminterrato ed è accorsa immediatamente a salvare il figlio nella stanza in fiamme, riportando lei stessa delle lievi ustioni. La donna è riuscita a spingere all'esterno la carrozzina e a chiamare i soccorsi.

Inutili i tentativi di salvarlo da parte dei medici del 118 arrivati in poco tempo: il 49enne era già morto. Sul posto è intervenuta anche una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro che ha spento le fiamme e limitato i danni all'abitazione. Sulla vicenda il pm della Procura di Nuoro Andrea Ghironi ha aperto un'inchiesta.