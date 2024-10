Un incendio di probabile origine dolosa ha devastato un pub di viale Europa, in prossimità della rotatoria di via Malta, nel cuore del Lido di Alghero, in un'area molto frequentata dai turisti. Il locale è stato divorato dalle fiamme alle 5:30 del mattino. Gli interni e l'arredamento in legno sono andati distrutti.

Per domare il rogo ai vigili del fuoco di Alghero è stato necessario un lavoro di alcune d'ore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Alghero, all'opera per accertare la natura dell'incendio e chi, eventualmente, possa averlo provocato.