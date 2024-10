I Vigili del Fuoco evitano la propagazione delle fiamme all'intera attività commerciale "Zen Aquarium" in via Palomba, a Cagliari.



Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 21 in via Palomba a Cagliari , per un'incendio che si è sviluppato all'interno di un negozio che tratta la vendita di acquari.



Gli operatori della squadra VVF intervenuti con un'APS (aupompa serbatoio) all"arrivo sul posto hanno provveduto a localizzare e spegnere il rogo che si è sviluppato all'interno, evitando la propagazione delle fiamme all'intera attività commerciale e provveduto alla messa in sicurezza, con un'eletroventilatore hanno provveduto a liberare l'interno della struttura dal fumo.

Le probabili cause ancora in fase di accertamento non si esclude un corto circuito.