Intorno alle 23:50 un incendio è divampato in un garage al seminterrato di un edificio costituito da tre piani fuori terra, in via Era n.50.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e, a scopo precauzionale, fatto evacuare l’edificio.

L’incendio ha distrutto due auto, un motociclo e attrezzature varie, rendendo il garage e il soprastante supermercato inagibile.

Non si registrano danni a persone. L’intervento è terminato alle 3:35.