I Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias e della sede centrale del Comando di Cagliari sono intervenuti intorno alle 02:30 di questa notte a Villamassargia. Era stato infatti segnalato l'incendio di un casolare in località Parco S'Ortu Mannu, dove sono andate a fuoco numerose rotoballe di fieno e un'automezzo agricolo.

Sul posto la squadra di Pronto intervento "5A" del distaccamento di Iglesias con un'autopompa serbatoio supportata da due autobotti pompa che hanno operato per ore per lo spegnimento delle rotoballe di fieno e per la messa in sicurezza della struttura.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.