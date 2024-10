Momenti di paura a Quartu per un incendio scoppiato in una abitazione al terzo piano di una palazzina in via Sant'Antonio.

A far scattare l'allarme è stato il figlio del proprietario che si trovava a casa.

Il fuoco, partito accidentalmente, ha danneggiato una mansarda. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, gli agenti del Commissariato di Quartu e le ambulanze del 118, anche nessuno ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale. I danni non sono ancora stati quantificati.