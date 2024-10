Paura in pieno centro a Cagliari, dove, intorno alle 20, in un appartamento del terzo piano di un palazzo di via dei è divampato un incendio.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo evitando ulteriori danni.

Il palazzo è stato evacuato e alcune persone sarebbero rimaste intossicate.

Sul luogo dell'incendio anche la polizia e il personale del 118.