Questa mattina un pensionato di 85 anni, Peppino Dore, è rimasto vittima di un incendio divampato nella propria abitazione di via De Martini a Thiesi.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era seduto su una poltrona davanti al caminetto acceso e le fiamme lo hanno raggiunto.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Bonorva.

Fra le ipotesi quella che il pensionato sia morto per un infarto e successivamente le fiamme abbiano raggiunto la poltrona. Il sostituto procuratore della Repubblica di turno, Corinna Carrara ha disposto, comunque, il sequestro della salma per svolgere gli accertamenti necessari a chiarire le cause della morte.

Foto d'archivio