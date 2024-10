Questa mattina a Sorgono, i carabinieri della locale Stazione e di quella di Ovodda sono intervenuti in Corso IV Novembre, all’interno di un'attività "shop 24" di distributori automatici di alimenti e bevande.

Per cause in corso di accertamento, nella struttura è divampato un incendio danneggiando 3 dei distributori presenti. I Vigili del Fuoco di Sorgono intervenuti sul posto hanno provveduto ad estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Indagini in corso da parte dei militari di Sorgono e del Norm della Compagnia di Tonara per stabilire le cause e ricostruire le dinamiche dell'accaduto.