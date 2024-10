Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, in via Pacinotti a Cagliari, per un principio d'incendio che si è sviluppato all'interno di una farmacia. Le segnalazioni sono pervenute al numero di emergenza 115 alle 10.30 circa.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando. Gli operatori giunti sul posto si sono addentrati nel locale invaso dal fumo, localizzando le fiamme che sono state spente prima che si potessero propagare all'intera attività.

Nessuna persona risulta coinvolta. Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della struttura e avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

Il ROS (Responsabile Operazioni di Soccorso) non esclude le cause elettriche.