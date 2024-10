Allarme a Sassari per un incendio scoppiato poco dopo le 15 nel deposito Arst di viale Sicilia, centro rimessa e manutenzione dei mezzi ferroviari.

Sulle origini del rogo non è esclusa alcuna ipotesi. E' stato alimentato dalle forti raffiche di maestrale, ha aggredito e distrutto del materiale di ricambio in legno accatastato a ridosso di un grande condominio di otto piani.

Il 115 ha impedito che le fiamme si propagassero al vicino palazzo e a dei vagoni in disuso fermi a pochi metri dal deposito. Il materiale distrutto, fanno sapere dall'Arst non erano rifiuti o pezzi dismessi, ma pezzi di ricambio utilizzati in particolare per le attività di manutenzione sui mezzi e sulla rete ferroviaria.

Le cause del rogo sono da verificare, anche perché appena tre giorni fa, nello stesso punto, c'era già stato un principio di incendio, prontamente spento dai Vigili del fuoco.