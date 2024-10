Un incendio si è sviluppato in un appartamento in via Corsica a Cagliari, nella zona di Monte Urpinu.

Un denso fumo nero si è sviluppato in un appartamento, ora disabitato ma, secondo quanto appreso, dove erano in corso alcuni lavori, al secondo piano di una palazzina annerendo parte della facciata.

Tutti gli appartamenti sono stati fatti evacuare nel cortile antistante, mentre i vigili del fuoco stanno operando con le autobotti. Ancora non si conoscono le cause del rogo. Secondo le prime informazioni non si registrano feriti.