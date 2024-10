Non c'è tregua sul fronte incendi nell'Isola, quotidiani gli interventi per sventare la minaccia dei roghi che durante la stagione estiva dilagano in Sardegna.

Un elicottero del Corpo forestale, proveniente dalla base di Pula sta, intervenendo su un incendio in agro del comune di Assemini, in località "C. S. Pietro".

Sul posto, a coordinamento delle operazioni di spegnimento, il DOS appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Uta. Da diverse settimane, ormai, le fiamme divampano in decine di territori della Sardegna ogni giorno richiedendo uno straordinario impiego di uomini e risorse per la salvaguardia dell'ambiente.