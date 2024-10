Un uomo è stato arrestato e messo ai domiciliari con l'accusa di aver incendiato due automobili a Palau lo scorso 28 febbraio. Grazie alle indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Palau e coordinate dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, e con l'aiuto delle immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza installato nei pressi di un'isola ecologica condominiale dove erano parcheggiate le due auto, e delle testimonianze acquisite subito dopo il fatto, gli investigatori sono riusciti a risalire al presunto autore dell'attentato incendiario.

L'uomo aveva usato del liquido infiammabile per dare fuoco a una vettura e l'incendio si era propagato in pochi minuti anche ad un altro mezzo parcheggiato a fianco, e ad un gazebo condominiale adibito ad isola ecologica per la raccolta dei rifiuti.

L'arresto rientra nella attività portata avanti in questi mesi dalla Procura di Tempio Pausania per contrastare all'allarmante fenomeno degli incendi di auto che sta interessando l'intero territorio della Gallura e che è stato recentemente oggetto di studio ed analisi investigativa da parte del procuratore Gregorio Capasso e delle forze dell'ordine.