La polizia sta indagando su due incendi appiccati nella notte prima alla periferia di Cagliari nella zona di via dell'Artigianato in un terreno adibito a parcheggio per un autonoleggio, non distante dalla statale 554 e, poco dopo, all'auto del titolare del terreno (non si sa ancora se sia anche titolare dell'autonoleggio) in via Carbonazzi, in centro città.

Il rogo, anche se non sono state trovate tracce evidenti, è certamente di natura dolosa visto che i due episodi sono collegati e sono avvenuti poco tempo dopo uno dall'altro. Nel parcheggio dell'autonoleggio sono andate distrutte cinque auto.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Cagliari che hanno lavorato diverso tempo per domare le fiamme. In via Carbonazzi è stata bruciata una Fiat Panda.

Assieme ai vigili sono intervenuti in entrambi i casi gli agenti della Squadra volante. Adesso il caso è passato nelle mani degli specialisti della Squadra mobile.