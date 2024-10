Questa mattina a Bari Sardo, in località S'Orciada, per cause verosimilmente di origine dolosa, si è sviluppato un incendio che ha interessato circa un ettaro di macchia mediterranea, mista a canneti ed alberi.

Non ci sono stati danni a persone, animali o abitazioni. Sul posto sono intervenuti i militari della locale stazione dell’Arma insieme alle squadre dei Vigili del Fuoco di Lanusei, oltre al Corpo Forestale e alla Protezione Civile.