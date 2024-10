Questa mattina i poliziotti del Commissariato di Orgosolo hanno salvato la vita a un 93enne, la cui casa, in via Rossini, è stata interessata da un incendio.

La probabile causa delle fiamme è dovuta allo scoppio o a un difetto della canna fumaria del caminetto.

Gli agenti sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione di alcuni passanti insieme a un’ambulanza del 118 e ai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro che hanno spento il rogo.

L'anziano avrebbe rifiutato di essere trasportato in ospedale per gli accertamenti. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.