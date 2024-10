Questa mattina un incendio è divampato in un vecchio edificio, adibito a magazzino nel quale sono state depositate masserizie, in via Giovanni Maria Angioy a Orani.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro.

Le fatiscenti condizioni dell'edificio, unitamente alle fiamme sviluppatesi al suo interno, hanno provocato gravi danni alle strutture murarie, per cui è stata prescritta cautelativamente la sua inagibilità.