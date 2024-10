Un rogo ha devastato nella notte un capannone della ditta Soma Sarmaplastic che opera nel riciclo di materiali plastici, a Macchiareddu nel comune di Assemini. L'incendio, le cui cause non sono ancora state accertate, è divampato poco dopo le 2.

Il fuoco ha avvolto parte del capannone e numerosi pallet di plastica che erano accatastati all'esterno. Una fitta coltre di fumo nero e denso si è sollevata dal capannone, visibile anche a chilometri di distanza.

Una persona che transitava nella zona si è accorta dell'incendio, facendo scattare l'allarme. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno lavorato tutta la notte per domare il rogo e stanno ancora operando per mettere in sicurezza l'area.

I danni sono ingenti. Il capannone è andato quasi completamente distrutto, molte le cataste di plastica andate in fumo. I carabinieri della Stazione di Assemini hanno avviato le indagini.