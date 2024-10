Un ragazzo di vent’anni di cui sono state fornite soltanto le inziali del nome, si tratta di S.L., è stato denunciato dai Carabinieri perché ritenuto il responsabile dell’incendio che ha distrutto il carro attrezzi Iveco Euro Cargo per il soccorso stradale di proprietà della ditta Loi.

In base alle indagini portate avanti dai militari dell’Arma “sono stati accertati univoci elementi di reità a carico del giovane” che avrebbe appiccato l’incendio utilizzando del liquido infiammabile il 28 ottobre scorso intorno all’una della notte, in via Siotto Pintor.

Le fiamme hanno anche distrutto un altro carro attrezzi, un Fiat 35, parcheggiato nella stessa via.

Il 20enne rischia una pena dai tre ai sette anni di reclusione.