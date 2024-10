"In relazione all’incendio divampato lo scorso 26 giugno in un capannone nella zona industriale, nel quale erano stoccati materiali per l’edilizia, che hanno prodotto l’emissione di fumi, si comunica che l’ordinanza sindacale (numero 58 del 26 giugno 2019) di carattere sanitario con le misure da adottare a scopo precauzionale permane".

Lo si legge in una nota del Comune di Tortolì che aggiunge: "Alla luce delle comunicazioni dell’Ats Assl Lanusei, al momento non esiste una precisa caratterizzazione sulla tipologia dei materiali bruciati e quindi una esatta definizione sugli eventuali elementi inquinanti. Insieme agli enti di competenza (ATS e Arpas) si sta lavorando per completare il quadro analitico che potrà consentire la revoca dell’ordinanza. Seguiranno aggiornamenti".