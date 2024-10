“Anche oggi mi trovo davanti al capannone che ha preso fuoco sabato all’alba. Stiamo pianificando le dimensioni del sito di stoccaggio dei rifiuti speciali, stabilito con una mia ordinanza, e verificando lo stato della struttura che nella notte è stata oggetto di crolli conseguenti all’incendio”.

Lo si legge in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook dal Sindaco di Porto Torres Sean Wheeler riguardo l’incendio di un capannone, sabato mattina, nella zona industriale della città.

“L’incendio, come detto, – scrive ancora Wheeler – è domato, ma di tanto in tanto si attivano focolai che originano fumi e odori come quelli percepiti ieri notte in città. I focolai sono sotto il monitoraggio dei Vigili del Fuoco. Io sono comunque in costante contatto con gli enti competenti per valutare l’adozione, se ce ne fosse bisogno, di ulteriori atti a tutela della salute dei cittadini, proprio come ho fatto sabato scorso”.

“Nel frattempo stiamo intervenendo anche su un altro fronte, quello della bomba d’acqua che si è verificata sabato notte e che ha creato problemi in particolare a Scogliolungo. I nostri addetti sono al lavoro per igienizzare la sabbia nel punto in cui si è verificato lo sversamento dalla rete di acque e ripristinare il livello della sabbia per consentire la fruibilità completa”.

A suo modo di vedere “Non è il momento di fare polemiche, ma alcune puntualizzazioni sull’incendio sono necessarie. Sabato sono stato tutto il giorno sul sito e ieri tutta la mattina fino alla riunione del Coc, che come sapete è terminata la sera. Ho potuto osservare tutte le azioni messe in atto dai Vigili del fuoco, che ringrazio per il prezioso lavoro”.

“Il Coc – specifica il primo cittadino – è sempre stato operativo, ieri anche alla presenza della Prefetta, e mi sono assunto la responsabilità di adottare un’ordinanza cautelativa, supportato dagli enti competenti, a tutela dell’ambiente e delle persone, rimasta in vigore da sabato sera sino a domenica sera. Un’ordinanza che dopo la riunione di ieri si è stabilito, tutti insieme, di revocare”.

“Ogni passo – aggiunge – viene condiviso con le istituzioni locali, come è opportuno che accada durante gli eventi di emergenza. Continuiamo a seguire la vicenda con le forze dell’ordine, le istituzioni e gli enti tecnici abilitati a darci un supporto valido e concreto sulle decisioni da assumere”.

“Un appello a tutti– conclude Wheeler –: è molto importante in questa fase attenersi alle comunicazioni ufficiali che vengono diffuse attraverso questa pagina, sul sito istituzionale, su Municipium e negli organi di informazione, comunicazioni diffuse al termine di confronti con le forze dell’ordine e gli enti di controllo ambientale. Post, commenti e notizie differenti possono solo generare confusione, fatto non assolutamente opportuno in questa fase di emergenza già ampiamente attenzionata da decine di professionisti che lavorano nel campo della tutela, della sicurezza e del controllo ambientale”.