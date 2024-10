I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti nella giornata odierna intorno alle 16 in località Santa Giusta per un incendio di un capanno in legno.

Sul posto hanno operato due squadre che hanno estinto l’incendio. Le fiamme hanno interessato oltre alla struttura anche la vegetazione circostante. Ingenti i danni.

In collaborazione con le squadre dei Vigili del fuoco presenti anche il Corpo forestale e la Protezione civile.