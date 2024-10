Incendio di sterpaglie e vegetazione in località "Is Canadesus", i Vigili del Fuoco evitano la propagazione delle fiamme ad una vicina struttura. Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti intorno alle 16per un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione in località "Is Canadesus" territorio del comune di Assemini.

Le squadre di pronto intervento sono intervenute con un Aps (autopompa serbatoio), un automezzo fuoristrada dotato di modulo Aib antincendio boschivo e il supporto di un Abp (autobotte pompa) per un totale di tre automezzi e sette operatori che hanno circoscritto il rogo alimentato dal forte vento di maestrale, bonificato l'area coinvolta e i focolai residui, evitando la propagazione delle fiamme ad una vicina struttura. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.