Fiamme in via Magellano, Sant’Elia

Vasto incendio di masserizie e cumuli di rifiuti, sotto i pilotis dei palazzi del quartiere di Sant’Elia, i Vigili del Fuoco sul posto con due automezzi, fiamme spente area messa in sicurezza.

Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, la squadra "4A" dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino (porto squadra terra) di Cagliari è intervenuta intorno alle 3:30, per un vasto incendio di masserizie e cumuli di rifiuti che si è sviluppato sotto i pilotis delle palazzine di via Magellano nel quartiere di Sant’Elia a Cagliari.

Gli operatori VVF all'arrivo sul posto hanno delimitato l'area per effettuare le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area e della struttura, in supporto è intervenuta anche un'autobotte della sede centrale di viale Marconi.

Fiamme spente messa in sicurezza dell’area. Sono andati a fuoco carcasse di frigoriferi, lavatrici, rottami gomme materiali plastici e cumuli di sacchi della spazzatura.

Auto in fiamme sul litorale quartese

Un incendio di due autovetture all'interno di un cortile è avvenuto invece in località Costa degli Angeli, i Vigili del Fuoco evitano la propagazione delle fiamme all'abitazione adiacente.

Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, la squadra di Pronto intervento "2A" dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 01:20, in via Liri nella località Costa degli Angeli, del comune di Quartu Sant'Elena CA, per l'incendio di due autovetture in sosta in un cortile di un'abitazione privata.

Sul posto hanno operato due automezzi, un'autopompa, il supporto di un'autobotte e sette operatori. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme alla struttura dell'abitazione.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.

Sul posto è intervenuta anche la radiomobile dei Carabinieri del Comando stazione di Quartu Sant'Elena per gli accertamenti di loro competenza.

Serramanna, incendio di un'abitazione

I Vigili del Fuoco sul posto con due automezzi, da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, la squadra "7A" dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri dalle 7:30 circa sta operando per un'incendio abitazione in via Vico Regina Elena del comune di Serramanna.

Gli operatori VVF stanno operando per spegnere le fiamme con due automezzi un'APS (autopompa serbatoio) un'ABP (auto botte pompa). L'incendio al momento è sotto controllo, nessuna persona coinvolta. L'intervento è ancora in corso per la bonifica di focolai residui e per le verifiche e operazioni di messa in sicurezza della struttura e dell'area. Successivamente i Vigili del Fuoco avvieranno gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.