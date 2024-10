“Vedere, per l’ennesima volta quest’anno, le campagne della nostra città andare in cenere è una scena che mette tanta rabbia e tristezza. Questa volta in una zona, Su Berrinau, già devastata dal rogo del 2007, dove la vegetazione aveva ripreso a prendersi i suoi spazi. Come ho avuto già modo di affermare, il Comune non esiterà a costituirsi parte civile se verrà individuato il responsabile di questo scempio. L’amministrazione ha intensificato i controlli sul territorio cittadino, ma è chiaro che molto sta nella coscienza e il senso civico delle persone”.

A dirlo è il sindaco di Nuoro Andrea Soddu che parla del vasto incendio divampato ieri.

“Questa mattina sono proseguite le operazioni di bonifica da parte del personale antincendio in località ‘Su Berrinau’, nelle immediate vicinanze di Nuoro. Attualmente sono in corso le stime per quantificare l’estensione dell’area bruciata, composta in gran parte da macchia mediterranea”, ha fatto sapere il primo cittadino.

“Non smetterò mai di ringraziare le squadre di vigili del fuoco, corpo forestale, Forestas, polizia locale, personale del Comune, polizia, carabinieri, VAB Nuoro Antincendio e Protezione Civile, Volontari Protezione Civile Nuorese che ieri sera, in condizioni difficilissime, sono riusciti ad aver ragione delle fiamme e hanno fatto in modo che non ci fossero conseguenze per la popolazione”, ha sottolineato Soddu.