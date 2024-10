Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri (CA), del comando provinciale di Cagliari, nel comune di Sanluri per un vasto incendio di gomme che ha coinvolto anche alcune autovetture in sosta.

Gli operatori coordinati dalla sala operativa del 115 sono intervenuti per spegnere il vasto rogo successivamente hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell'area interessata. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con tre automezzi, un APS ( autopompa serbatoio) un autobotte di supporto e un automezzo Carro Schiuma. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.