Un vasto incendio si è sviluppato verso le 4 di questa mattina alla periferia di Quartu Sant'Elena. Gravemente danneggiato un deposito di auto. Distrutte cinque vetture e due moto.

L'incendio sarebbe di natura dolosa. Le fiamme hanno avvolto ogni cosa all'interno del deposito, che si trova in una traversa dalla Statale 554, in via Pusceddu. Una persona che transitava nella zona si è accorda del rogo, e ha chiamato subito il 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu e tre squadre dei vigili del fuoco, partite dal comando di viale Marconi.

I pompieri hanno lavorato quattro ore per domare il rogo e mettere in sicurezza tutta l'area. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e accertare se, come sembra da una prima ipotesi, di tratti di un attentato incendiario.