L'Amministratore comunale a seguito dell'emergenza incendio, e così come deciso nell'ultima riunione di coordinamento della Protezione civile, comunica che è stato istituito dal centro di Ascolto della diocesi il conto corrente per l'aiuto alle famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie case a seguito dell’incendio avvenuto all’interno di un palazzo di via Vittorio Emanuele ad Alghero.



È possibile contribuire attraverso l'Iban IT74S0101584894000070643801 specificando la causale: CONTRIBUTI EMERGENZA INCENDIO.

Il Comune fa sapere, inoltre, che al momento, e fino a nuova comunicazione, è possibile aiutare le famiglie evacuate donando alimenti di prima necessità e a lunga conservazione; piatti, bicchieri, posate, tovaglioli, tovagliette di plastica; prodotti per igiene personale e per pulizia sanitari e pavimenti.

Il tutto deve essere consegnato presso i locali della parrocchia del Rosario con accesso su via Botticelli.

Eventuali altre disponibilità potranno essere comunicate al numero 079-9978111.

Infine, la Protezione civile comunale sta coordinando l'ampia e generosa disponibilità di operatori economici che vogliono offrire pasti e colazioni a coloro che sono ospiti presso il convitto. Chi ancora volesse contribuire può contattare il numero 079-9978111 e lasciare il proprio recapito.