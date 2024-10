Nei giorni scorsi la Polizia ha denunciato gli autori dell'incendio che ha coinvolto il furgone di un cittadino senegalese, da anni in Sardegna e perfettamente integrato nella comunità nuorese.

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Nuoro sono riusciti a individuarli grazie alla visione delle immagini estratte dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona e a un lavoro di triangolazione e analisi congiunta delle immagini tratte da diverse telecamere urbane posizionate ai margini dei tragitti percorsi dagli autori.

Nello specifico, i poliziotti hanno accertato che, alle ore 04:00 del mattino, due persone di sesso maschile, indossanti t-shirt, scarpe ginniche e pantaloncini, dopo aver aperto il coperchio di un cassonetto e rovistato al suo interno, gli hanno dato fuoco. Poco dopo i due, palesemente ubriachi, con un calcio hanno ribaltato il bidone che, casualmente, ha impattato contro il furgone del senegalese, carico di merce, già parcheggiato in quella via. I responsabili sono stati immediatamente denunciati all’Autorità giudiziaria per danneggiamento a seguito di incendio.