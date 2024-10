“Il giorno 13 dicembre 2020, durante la notte, è stato compiuto un reato gravissimo, ipotesi, un incendio doloso ai danni di un bar del parco di via Germania a Quartu. L'incendio ha provocato ingenti danni alla struttura. I delinquenti hanno presumibilmente dato fuoco alla struttura senza curarsi delle telecamere di sorveglianza. Come consigliere regionale Siap Polizia di Stato, condanno fortemente il grave reato commesso da balordi, in questo momento difficile di incertezza e di disagio economico a causa del Covid che stanno attraversando tutti gli imprenditori e i cittadini di Quartu”.

Lo dice il sindacalista-poliziotto, Alessandro Congiu, che aggiunge: “Noi crediamo che se l’incendio doloso, appena verrà confermato, sia opera di un singolo individuo o l’opera di tanti, non cambia la ferma condanna di tutta quella brava gente e dei cittadini quartesi che hanno bisogno di credere ancora in un futuro dopo il Virus. La città di Quartu ha bisogno e necessità per quanto è accaduto di una vigilanza maggiore di tutte le Forze dell'Ordine e una presenza sul territorio costante . Serve maggiore personale delle forze dell'Ordine, servono più mezzi, più videosorveglianza, potenziamento del personale della Polizia Locale anche nelle ore notturne. A nome di tutti i cittadini che credono nelle Istituzioni – prosegue Congiu - esprimiamo tutto il nostro sdegno e rappresentiamo la resistenza ad ogni atto teso ad impedire ai giovani, ai cittadini, agli imprenditori, alla brava gente di Quartu di frequentare serenamente le piazze, gli esercizi commerciali, i parchi, le chiese e tutti i luoghi che, per il loro valore istituzionale, sono la sede in cui le future generazioni imparano e si esercitano alla convivenza, al confronto, la sede in cui si diventa cittadini. Ai tre giovani imprenditori che avevano aperto solo da un anno il Bar del Parco, dopo anni in balia dell'incuria e dell'abbandono, esprimiamo piena solidarietà” – ha concluso Congiu.