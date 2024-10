E' partito dal cantiere Forestas in località Monte se sa Vurca ed è stato poi alimentato dal forte vento di maestrale, il vasto incendio che ha interessato la periferia di Arzana, in Ogliastra, costringendo all'evacuazione venti malati psichici ospitati in una struttura sanitaria e una trentina di abitazioni nella zona del cimitero.

"C'è stata una falla nel sistema di intervento - denuncia il sindaco Marco Melis - il primo elicottero è arrivato dopo un'ora, quando le fiamme avevano già lambito il centro abitato, in particolare il quartiere Bingia Addai. Per fortuna il peggio è passato, ma le prossime ore vanno dedicate a perfezionare gli interventi in questi casi di emergenza". "Dopo l'azione di un Canadair e di tre elicotteri regionale le fiamme - annuncia il primo cittadino - sono state sedate e la situazione è tornata sotto controllo. Le abitazioni e la struttura socio sanitaria sono state evacuate precauzionalmente. Nessun danno all'edificio e alle case, solo qualche catasta di legno bruciata e qualche giardino lambito dal fuoco. Questa sera, terminate le bonifiche, sia gli ospiti della struttura sanitaria che gli abitanti delle case evacuate potranno rientrare. Ma da domani - promette il sindaco - ci dobbiamo sedere intorno a un tavolo e impostare bene tutti gli interventi in caso di nuove emergenze".