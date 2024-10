L'allarme lanciato dalla Protezione civile sull'elevatissimo rischio incendi di oggi è diventato realtà. Dalle 15, alimentati dal caldo ma soprattutto dal vento di maestrale si sono sviluppati e propagati roghi in diverse parti dell'isola. Il più grave è ad Arzana, in Ogliastra.

Le fiamme si stanno avvicinando pericolosamente al centro abitato, tanto che la Protezione civile ha deciso di evacuare una casa per anziani e alcune abitazioni. Sul posto stanno operando Corpo forestale, vigili del fuoco e volontari: dall'alto due elicotteri sganciano 'bombe' d'acqua per sconfiggere il fuoco, presto si affiancherà anche un Canadair. Le fiamme si stanno spostando sul versante Lanusei-Elini. Chiusa la strada Lanusei-Arzana.

Incendi già sotto controllo a Narcao, nel Sulcis, a Seulo e Villasalto, nel cagliaritano: in entrambi in casi sono intervenuti mezzi aerei della flotta regionale. Spenti, invece, i roghi scoppiati a Castiadas e Settimo San Pietro, sempre nel cagliaritano. Infine, è ancora in fase di bonifica il vasto incendio divampato ieri ad Alà dei Sardi, in Gallura.