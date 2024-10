L'incendio divampato ieri pomeriggio ad Arbus, seppur ormai sotto controllo, non è stato ancora domato, restano da spegnere ancora alcuni focolai.

Le fiamme, alimentate dal vento, hanno minacciato anche la Colonia penale di Is Arenas e 130 detenuti ospitati nella struttura sono stati evacuati dagli agenti della Polizia penitenziaria in servizio, trovando riparo nella vicina spiaggia, dove hanno trascorso la notta. Sul posto, per controllare gli stessi detenuti, oltre la Polizia Penitenziaria, la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza e i Carabinieri.

Alle 9:15 i Vigili del fuoco hanno dato il via libera per riportare i reclusi all’interno delle celle.

Intanto, al momento si sta provvedendo anche al recupero degli animali scappati a causa incendio.Sono circa 1000 gli ettari vegetazione andati in fumo tra boschi di sughereti e lecci.

Il Coordinatore regionale della FP CGIL Polizia Penitenziaria Atzeni Sandro, che esprime i propri complimenti al personale di Polizia Penitenziaria per l'ottimo lavoro svolto, sottolinea “la mancata autorizzazione richiesta per la costruzione di un attracco a mare utilizzabile in caso di situazioni d’emergenza, circostanza segnalata in occasione dell’incendio presso questa casa reclusione del 23 luglio 2009”.