“Una perdita ambientale immensa”. Non usa mezze parole la Sindaca di Arborea, Manuela Pintus, per commentare il tremendo incendio che ha colpito il territorio comunale.

“La situazione è costantemente monitorata da tutte le forze in campo – ha sottolineato la Pintus -. Tante le cose da scrivere e le persone da ringraziare. Fuoco spenti, monitoraggio e interventi di bonifica in corso”.

“Tutte le persone che si trovavano nella zona interessata dagli incendi sono state messe in sicurezza, le strutture sono salve – ha concluso -. La consapevolezza che tutte le persone che sono intervenute stanotte e stamattina hanno fatto un lavoro straordinario. Ringrazieremo tutti, non lo faccio ora per non dimenticare nessuno”.