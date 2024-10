A seguito dell'incendio in corso divampato nella zona di Truncu Reale sia il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, sia quello di Sorso, Fabrizio Demelas, raccomandano di limitare allo stretto necessario le attività all'aperto e di mantenere chiusi gli infissi delle abitazioni.

“Trattandosi con tutta probabilità di materiale plastico le inalazioni possono essere nocive per la salute” sottolinea Demelas. In effetti la Protezione Civile ha confermato il coinvolgimento di materiale plastico nell’incendio scoppiato nel primo pomeriggio.

“Con l'amministrazione abbiamo inoltre preparato un’ordinanza sindacale d'emergenza - come già fatto a Sassari per le zone Ottava e San Giovanni - per la chiusura delle finestre e l'obbligo di rimanere al chiuso. Atto che promulgherò solo se necessario, in base alla direzione del vento” ha fatto sapere il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas.

Leggi anche: Sassari. Incendio in una ditta di rifiuti: paura fumi tossici nel sassarese